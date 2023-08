Carate e Verano, la Folgore Caratese mette le basi dello Sportitalia Village

Come sarà lo Sportitalia Village, la nuova area sportiva tra Carate Brianza e Verano Brianza, che la Folgore Caratese intende realizzare, dopo aver ottenuto la gestione degli impianti già esistenti dalle rispettive amministrazioni comunali? L’intervento, curato dall’Officina di Architettura di via Verdi a Seregno, con progettista Roberto Pozzoli, assistito da Valentina Pozzoli, ha come suo architrave il rilancio del centro sportivo di via 25 aprile a Carate Brianza, per il quale la Folgore Caratese, dopo il ritorno alla presidenza di Michele Criscitiello, ha scelto di investire tra 700mila ed 1 milione di euro, comprendendo anche i costi per le strutture a corollario (bocciodromo e campo da beach volley o pickleball).

Sportitalia Village: la priorità è la riqualificazione del campo di Carate

La tribuna centrale del campo di via 25 aprile

In prima battuta, si procederà con una riqualificazione ed un adeguamento agli standard previsti dalla Lega Pro del terreno dello stadio, da tempo segnalato in condizioni non ottimali, con il rifacimento del manto erboso e dei suoi accessori. Di pari passo, sarà adeguato alle prescrizioni della Lega Pro anche l’impianto di illuminazione, dotato di quattro torri faro, mentre gli spogliatoi sotto la tribuna centrale saranno rifatti e sanificati, con la rimozione e la sostituzione dei pavimenti, dei sanitari nei servizi igienici e nelle docce, dell’impianto elettrico e di riscaldamento, cui si aggiungerà la ritinteggiatura delle pareti. All’esterno, saranno sistemati tutti i percorsi carrai e pedonali di collegamento al centro sportivo, illuminazione compresa, e sarà effettuata una manutenzione del verde già esistente, con la tosatura del prato, un trattamento diserbante, la potatura delle alberature e la sostituzione delle essenze ammalorate.

Sportitalia Village: previsto un nuovo impianto di videosorveglianza

Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese, al centro con la coppa, nella recente trasferta ad Avellino, per la disputa del memorial dedicato a suo padre Sandro (foto dalla pagina di Facebook della Folgore Caratese)

Tra le novità di maggior rilievo, soprattutto in chiave di sicurezza, figura l’installazione di un idoneo sistema di videosorveglianza, completo di sala riservata al gruppo operativo di sicurezza, per la raccolta delle immagini, annesso al centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, che troverà spazio nella parte alta della tribuna centrale coperta, in prossimità dell’area destinata ai giornalisti. Nel dettaglio, vi saranno due telecamere in direzione dell’ingresso per gli spettatori e dell’ingresso per le squadre e gli arbitri, una sotto la tribuna principale, quattro sulla tribuna stessa all’altezza degli altoparlanti, una speed dome sotto la tribuna, quattro verso le tribune del settore ospiti e due in adiacenza alla biglietteria del settore ospiti, ancora da costituire.

Sportitalia Village: in progetto un campo di beach volley o pickleball

La mascotte dello Sportitalia Village (foto dalla pagina di Facebook della Folgore Caratese)

Rispondendo infine ad una duplice necessità, quella di un contenimento dei costi e di una salvaguardia ambientale, è contemplata la posa di un impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna principale, che seguirà una necessaria verifica statica. La fornitura sarà calibrata in modo tale da coprire le esigenze dell’intero impianto sportivo. Da evidenziare è infine che al campo da calcio si accederà dalla via 25 aprile, mentre l’ingresso al bocciodromo ed al campo da beach volley o pickleball sarà dalla via Di Vittorio.

Sportitalia Village: sotto i ferri anche il Casati di Verano

Una veduta dall’alto del comparto sportivo tra Carate Brianza e Verano Brianza

Intervento di non secondaria importanza per il progetto dello Sportitalia Village sarà la riqualificazione del centro sportivo Casati di Verano Brianza, per il quale la Folgore Caratese ha previsto un progetto capillare. Le opere sono in questo caso numerose. Sul campo da calcio principale, sarà eliminata la recinzione in rete metallica, che lascerà il posto a pannelli di policarbonato, e sarà effettuata una manutenzione del terreno di gioco. Più consistente è l’impegno che richiederà il campo di calcio a sette, con il rifacimento del fondo in erba sintetica e la posa di due nuovi spogliatoi prefabbricati. Palazzetto, bar e ristorante saranno interessati dall’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, mentre il bar sarà ampliato e la cucina del ristorante sarà dotata di nuovi arredi. In più, saranno realizzati quattro elementi prefabbricati ad uso negozio e club house sul lato ovest del campo, in prossimità della palestra di fitness, lungo il percorso di collegamento tra la parte nord, con affaccio sulla via Dante, e quella sud, che dà sulla via Petrarca, mentre il campo polifunzionale di via Petrarca sarà rimosso e rimpiazzato da tre campi prefabbricati di padel, con relativa copertura, gli utenti dei quali potranno usufruire degli spogliatoi nell’edificio della palestra.

Sportitalia Village: previsto anche uno spazio giochi per i bambini

L’ingresso al centro sportivo Casati di Verano Brianza

Infine, a vantaggio delle famiglie, è stata tra l’altro progettata una nuova sala giochi sul lato est del palazzetto, in prossimità del bar e della centrale termica, con una superficie di circa 250 metri quadrati e materiali simili a quelli degli stabili esistenti.