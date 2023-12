Carate Brianza, una santa Messa all’ospedale in suffragio dei donatori di cornee

In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, la cappella del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele III” di Carate Brianza ospiterà mercoledì 13 dicembre, alle 17, la celebrazione di una santa Messa, in suffragio dei donatori di cornee deceduti nel 2023 negli ospedali dell’Asst Brianza. A promuovere la funzione eucaristica è stato il coordinamento ospedaliero di procurement di organi e tessuti della stessa azienda sociosanitaria, diretto da Simona Magni, anestesista rianimatore con esperienza decennale nell’ambito della donazione di organi e tessuti. La sua attività è finalizzata ad incrementare le donazioni e creare percorsi organizzativi e formativi rivolti al personale sanitario, per favorire la donazione una volta accertato che il paziente deceduto, ricoverato o presente nei pronto soccorso, abbia manifestato o registrato questa volontà.

Asst Brianza: i numeri delle donazioni nel 2023

«Quando la vita di più persone dipende dal trapianto di un organo -spiega Simona Magni-, un donatore in più fa la differenza. Un solo donatore di organi e tessuti può salvare molte vite». Nel 2023, i donatori di cornee all’ospedale di Vimercate sono stati più di cento, cui si aggiungono sedici donatori a Carate Brianza, altri cento a Desio e trenta all’hospice di Giussano. «Questo dato -sottolinea la responsabile del coordinamento– evidenzia la grande generosità dei donatori e delle loro famiglie, che decidono di fare un gesto gratuito ed anonimo nei confronti di persone che hanno la necessità di un trapianto. A loro ed ai loro congiunti, va la nostra gratitudine e vicinanza».