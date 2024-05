Carate Brianza: caso sospetto di dengue, martedì sera disinfestazione urgente

Scatta la disinfestazione a Carate Brianza per un caso sospetto di Dengue: il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di Ats Brianza lo ha rilevato, infatti, in una persona domiciliata in città. A seguito di ciò, con un’ ordinanza sindacale, martedì 28 maggio l’amministrazione comunale ha disposto una disinfestazione urgente a partire dalle 23 in diverse vie: via Monte San Primo, via Monte Baldo e relative traverse, via Monte Cervino, via Monte Rosa dal civico 18 al civico 40, via Monviso, via privata Monte Bianco.

Carate Brianza: caso sospetto di dengue, le raccomandazioni del Comune

Il Comune raccomanda ai cittadini di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti e di attenersi a quanto da loro prescritto, di chiudere le finestre durante le ore notturne dalle ore 23 di questa sera, di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone, all’aperto utilizzare repellenti cutanei per uso topico, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo.