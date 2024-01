Carate Brianza baciata dalla fortuna: vinto 1 milione di euro al lotto

Carate Brianza baciata ancora una volta dalla fortuna. E lo fa con la vincita più alta del 2024. Il 4 gennaio è stato centrato un 9 Doppio Oro al 10eLotto. Un fortunato giocatore, che aveva speso 6 euro per acquistare la schedina, incasserà 1 milione di euro.

Quella brianzola è la prima vincita milionaria del nuovo anno con una schedina di pochi euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro da inizio anno.

Carate Brianza baciata dalla fortuna: era già successo con l’Eurojackpot

Ha avuto inizio, insomma, con un colpo di fortuna incredibile il 2024 per la cittadina brianzola, non nuova a vincite importanti. Quella del 4 gennaio è, comunque, la vincita più alta in Italia di inizio anno.

A riportare la notizia è stata Agipronews. Solo qualche mese fa L’Eurojackpot (la lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 cui prendono parte 18 nazioni) aveva strizzato l’occhio sempre Carate Brianza, regalando un 5+2 da 15.541.392 euro. La bella vittoria era stata realizzata nel punto vendita Sisal Tabaccheria Di Vaira in via Donizzetti 31 con una schedina 5 pannelli.

Il 6 gennaio invece la Lotteria Italia ha regalato ad Arcore e Cavenago due premi di terza classe da 20mila euro.

Federica Vernò