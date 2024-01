Lotteria Italia: due premi anche in Brianza, a Arcore e Cavenago

Due premi anche per la Brianza nell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, come tradizione nella serata del 6 gennaio in diretta televisiva nella trasmissioni “Affari tuoi”. Si tratta di premi di terza categoria: due tagliandi che hanno portato ai loro fortunati possessori 20mila euro sono stati venduti ad Arcore e a Cavenago Brianza. Vimercatese fortunato dunque, come fortunata è stata la Lombardia che ha sbancato vincendo tre dei primi cinque premi. Compreso il primo da 5 milioni venduto a Milano.

Lotteria Italia: i due biglietti venduti in Brianza

Il biglietto venduto ad Arcore è serie G 110860, ha vinto l’86° premio; quello venduto a Cavenago è serie O 437137, ha vinto il 137° premio.

Lotteria Italia: i cinque premi di prima categoria

Il primo premio da 5 milioni di euro è andato al biglietto serie F 306831 venduto a Milano. Nella trasmissione condotta da Amadeus era stato abbinato alla scatola col simbolo del “corno rosso” tra le mani di Iva Zanicchi, residente a Lesmo.

Secondo premio da 2,5 milioni di euro per il biglietto Serie M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Terzo premio da 2 milioni di euro per il biglietto serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Quarto premio da 1,5 milioni di euro al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia; quinto premio da 1 milione di euro – ultimo di prima categoria – al biglietto N 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.

Lotteria Italia: la Lega del Filo d’Oro sui biglietti

Tra gli ideatori dei dodici disegni che hanno colorato i biglietti, ancora una ospite della Lega del Filo d’Oro: quest’anno è stata Paola Rupili della sede centrale di Osimo. Un anno fa era stata premiata Isabella Buffa del centro di Lesmo.