Carate Brianza: allarme per fumo dalla finestra, ma era un antifurto

L’allarme a causa di un allarme. È successo nella serata di mercoledì 28 febbraio a Carate Brianza dove, nella zona al confine con Verano, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza, vigilanza privata. Una persone residente in un condominio di più piani aveva appena dato l’allarme: aveva visto del fumo uscire da una finestra e ha chiamato i soccorsi.

Carate Brianza: vigili del fuoco per fumo dalla finestra, i soccorsi sol posto

Che sono arrivati in posto con i carri soccorso dalla caserma di Seregno volontari e dal comando provinciale di Monza, con due autopompe da Seregno e Carate e con l’autoscala ancora da Carate.

In breve tempo i vigili del fuoco sono risaliti alla causa: il fumo altro non era che l’agente nebbiogeno di un antifurto, il motivo per cui si è presentata anche la vigilanza privata. Restano da chiarire i motivi per cui si è attivato.

Carate Brianza: vigili del fuoco per fumo dalla finestra, la curiosità dei residenti

L’intervento ha richiamato in strada i residenti e ha avuto ripercussioni sulla viabilità per la chiusura di due strade.