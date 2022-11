Carabiniere ucciso in caserma, il comandante Furceri sepolto a Carate Brianza

Riposa al cimitero di Carate Brianza Doriano Furceri, il comandante dei carabinieri morto giovedì scorso ad Asso, vittima dei colpi di arma da fuoco sparati dal brigadiere Antonio Milia. Mercoledì è stata allestita la camera ardente nella sala consiliare di Asso. Il Comune lariano si è, infatti, organizzato per accogliere le numerose persone giunte per salutare il comandante dei carabinieri.

In tanti, oltre alla grande famiglia dell’Arma, hanno voluto rendere l’ultimo omaggio al comandante. Accanto alla sua bara coperta dal tricolore, insieme a due carabinieri in alta uniforme, la moglie Patrizia che nei giorni scorsi aveva dedicato il suo dolore ai social: «Quanta tristezza nel mio cuore e in quello dei miei figli – ha scritto – Sarai per sempre il nostro faro».

Carabiniere ucciso in caserma, funerali celebrati ad Asso

I funerali del luogotenente, 58 anni, originario di Palermo, sono stati celebrati giovedì nella chiesa parrocchiale di san Giovanni Battista ad Asso, dove Furceri era arrivato nel febbraio del 2021 dopo aver prestato 17 anni di servizio a Bellano. Erano presenti le più alte cariche dell’Arma e i rappresentanti delle altre forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, rappresentanti istituzionali, volontari delle associazioni ma soprattutto tanti cittadini comuni per l’ultimo omaggio.

Carabiniere ucciso in caserma, ad attenderlo a Carate Brianza i colleghi militari di Seregno e Monza

Al termine delle esequie, la salma del comandante è stata trasportata a Carate Brianza per la sepoltura nel cimitero di via Milite Ignoto, dove sono sepolti anche altri familiari dalla parte della moglie, Patrizia Aquilino. Qui, ad attenderlo, c’erano i militari della compagnia di Seregno con il tenente colonnello Emanuele Amorosi e il colonnello di Monza Gianfilippo Simoniello oltre ai militari della locale stazione. La salma è stata accompagnata, in corteo, da un carabiniere.

Carabiniere ucciso in caserma, amici e parenti si sono stretti alla famiglia

Molti, inoltre, gli amici e i parenti che si sono stretti alla moglie e ai figli. Ha portato le proprie condoglianze il sindaco Luca Veggian. A Carate, in forza alla compagnia carabinieri di Seregno, Furceri era arrivato subito dopo la scuola ufficiali nell’Arma e aveva prestato servizio come vicebrigadiere nella stazione all’epoca guidata da Paolo Schiavone. Furceri lascia la moglie Patrizia e tre figli Joshua, Mattia e Jacopo. Tifoso dell’Inter, appassionato di enogastronomia, era rimasto molto legato alla sua terra d’origine ed era fiero di appartenere all’Arma dei carabinieri.