Carabiniere spara e uccide in caserma: la vittima era stata a Carate Brianza e Seregno

Aveva prestato servizio in sottordine da brigadiere a Carate Brianza e a Seregno, a metà degli anni Novanta, il carabiniere ucciso il 27 ottobre in caserma ad Asso in provincia di Como. La vittima è il maresciallo Doriano Furceri, 58 anni, sposato con tre figli, ex comandante di Bellano e in passato in servizio anche nella compagnia dei Carabinieri di Merate.

Carabiniere spara e uccide in caserma: la vittime è Doriano Furceri, ucciso da un altro militare che poi si è barricato

Il luogotenente “carica speciale” Furceri era giunto alla guida della caserma dei carabinieri di Asso nel febbraio del 2021 dopo aver lasciato Bellano. Nella prima serata di giovedì un altro militare (che stando a quanto emerso era affetto da problemi psichici e, attualmente, in ferie), in forza alla stessa stazione locale, ha sparato con l’arma di ordinanza contro il proprio comandante ferendolo mortalmente e si è barricato all’interno della caserma, che è poi stata cinturata.

Carabiniere spara e uccide in caserma: inutili i soccorsi

Sul posto sono accorsi uomini dell’Arma locale e i reparti specializzati per gestire situazioni di emergenza. Secondo le prime testimonianze il militare avrebbe esploso prima un colpo e, poi, altri due. Per Furceri non c’è stato nulla da fare. Nei suoi 35 anni di servizio era stato al comando di diverse stazioni lombarde, in Brianza e come detto sul Lario.