Camparada: spariti i semafori al cantiere sulla Sp 177, interviene anche la Protezione civile

La segnalazione alla Protezione civile è arrivata poco dopo le 8.30 di sabato mattina direttamente dagli automobilisti di passaggio: ignoti nella notte hanno fatto sparire i semafori per la circolazione alternata sulla Sp 177 all’altezza del cantiere di Brianzacque, a Camparada.

Camparada: spariti i semafori al cantiere sulla Sp 177, la strada è ridotta a una corsia

I lavori per la realizzazione della dorsale fognaria in via Molgora sono iniziati in settimana e la presenza di un grosso escavatore, più altri mezzi da lavoro, ha portato a ridurre la strada a una corsia. Con il traffico necessariamente regolamentato da semafori.

Cantiere Camparada provinciale

Comprensibile quindi lo stupore di chi si è trovato quasi imbottigliato tra i veicoli di passaggio verso Masciocco e quelli in arrivo da Usmate.

Camparada: spariti i semafori al cantiere sulla Sp 177, Protezione civile a regolare il traffico fino all’installazione di nuovi impianti

La Protezione civile che ha la sede a pochi decine di metri è intervenuta per un sopralluogo constatando la sparizione dei semafori: è scattata la segnalazione agli organi competenti e nell’attesa dell’arrivo sul posto dei tecnici, del vice sindaco e della polizia locale, i volontari hanno regolato la viabilità mettendo in sicurezza il traffico.

L’arrivo e l’installazione di due impianti nuovi ha permesso intorno alle 10.30 il ritorno a una situazione di normalità.