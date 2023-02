Camparada e Lesmo piangono il volontario Vittorino Confalonieri

Camparada e Lesmo piangono la scomparsa di Vittore Confalonieri, per tutti semplicemente Vittorino storico volontario della Lega del Filo d’Oro. L’uomo pensionato 87enne di Camparada si è spento venerdì 17 febbraio lasciando un grande vuoto soprattutto al centro di via Alla Stazione, dove aiutava molti utenti sordo-ciechi nelle diverse attività.

Camparada e Lesmo piangono Vittorino e il ricordo del Filo d’Oro

“Per chi lo ha conosciuto… perché uno come Vittorino, se lo hai conosciuto, si fa fatica a dimenticarlo! Per chi si ricorda la generosità ‘tutta sua’ nel fare il volontario alla Lega del Filo d’Oro… per tanti anni, sempre col sorriso un po’ sorpreso del primo giorno, con gratitudine e nonostante i limiti, che faceva così fatica ad accettare, con cui età e malattia lo costringevano anno dopo anno a confrontarsi – fa sapere Stefano Biraghi responsabile ei volontari del Filo d’Oro -. Era ‘inattivo’ già da prima del Covid, ma, nonostante questo, il pensiero spesso tornava alla sua presenza a Lesmo, al suo modo di essere più che fare il volontario, alle cose che solo uno come lui poteva fare! Vittorino ora non c’è più… lo ricordo però col sorriso e con una gratitudine che mi fa piacere condividere con tutti voi”. Inoltre faceva parte anche del centro anziani di Lesmo. Confalonieri lascia la moglie Renata e i figli Antonella e Marcello. I funerali sono in programma lunedì 20 febbraio alle 15 nella chiesa Santa Maria Assunta di Lesmo.