Busnago: schianto sul guard rail, la moto si incendia

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano il motociclista che, nella serata di sabato 20 aprile, è stato vittima di un incidente a Busnago. L’uomo poco dopo le 19.30 percorreva via Italia quando è stato coinvolto in un incidente stradale – le cui dinamiche sono ancora in esame – e quando la moto su cui viaggiava ha impattato contro il guard rail, ha preso fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Monza e Brianza da Vimercate, con l’autopompa, che ha messo in sicurezza il mezzo e la strada. In via Italia anche il personale sanitario dell’agenzia di emergenza, che ha poi trasportato il ferito a Milano con il codice di maggiore urgenza.