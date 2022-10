Busnago: il centro diurno L’Aquilone fa festa in oratorio per i suoi 20 anni

Il centro diurno l’Aquilone, presso la Casa della comunità di Vaprio d’Adda e afferente alla UO Psichiatria 34, compie vent’anni e celebra il compleanno negli spazi dell’oratorio San Luigi di Busnago , con una grande festa dedicata alla promozione della salute mentale sul territorio.

Busnago: L’Aquilone e la collaborazione con l’Asst Brianza e Martesana-Melzo

“Da diversi anni – spiegano gli educatori del centro diurno – è in atto una convenzione fra ASST Melegnano e della Martesana e l’ASST Brianza, per questa ragione abbiamo scelto gli spazi dell’oratorio San Luigi, dove svolgiamo anche alcune delle nostre attività educative”. Il territorio servito dal centro diurno, infatti, coinvolge sia comuni del vimercatese sia comuni del milanese e vede la fattiva collaborazione delle due ASST nella co-gestione dei percorsi di cura della salute mentale.

Busnago: L’Aquilone e il programma della festa

L’inizio della festa, a cui prenderanno parte gli ospiti del centro diurno e le loro famiglie, è previsto per le ore 15:00, con la presentazione delle attività riabilitative del centro, tra le quali: stimolo cognitivo, spazio ludico ricreativo, stesura di articoli, psicoterapia, ma anche laboratorio teatrale e arteterapia. Durante l’evento, inoltre, verrà trasmesso un video che racchiude le immagini più significative di questi vent’anni. Alla manifestazione interverranno sia specialisti dell’ASST Brianza, sia dell’ASST Melegnano e della Martesana. Al termine, previsto per le ore 17:30, dopo il saluto di don Eugenio e dei medici e operatori del centro, ci sarà il taglio della torta e il lancio di palloncini colorati.

Busnago: L’Aquilone e le sue attività

L’Aquilone è un centro che offre un’accoglienza diurna rivolta a persone che esprimono la necessità di un aiuto psico – educativo per riprendere in mano la propria vita. All’interno del centro sono presenti, come figure di riferimento, le educatrici professionali che collaborano con l’equipe medico– infermieristica e psico-sociale del C.P.S. e con i comuni presenti sul territorio. Il centro diurno l’Aquilone è collocato all’interno del C.P.S. di Vaprio d’Adda. Il servizio è aperto da lunedì a sabato. L’Aquilone accoglie persone dai 18 anni ai 65. L’accesso al servizio viene fatto su richiesta del medico psichiatra. Il percorso è individuale, personale e volontario dove fondamentale è l’ascolto e la relazione con l’ospite. Ogni paziente è chiamato ad essere protagonista attivo del suo percorso di cura. Al centro diurno l’Aquilone lavorano tre educatrici professionali della cooperativa elleuno, supportate da una psicologa e da un medico psichiatra. Il centro è frequentato da una trentina di ospiti, sia della provincia di Monza e Brianza, sia di quella milanese. Nel centro diurno si svolgono numerose attività che sono gestite, sia dalle educatrici, sia dai maestri d’arte: teatro, orto giardinaggio, psicoterapia di gruppo, redazione, discussione, spazio ludico– ricreativo, uscite sul territorio, ma anche momenti di festa e di gioco.