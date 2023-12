BT Group di Lesmo saluta un 2023 molto positivo e guarda già all’anno del settantesimo

Bilancio 2023 positivo per BT Group di Lesmo – storica realtà made in Italy che opera nell’ambito delle schermature solari – che si proietta già al 2024, anno del settantesimo, quando parteciperà alla fiera R+T di Stoccarda dove verranno presentati nuovi prodotti. “Ci prepariamo ad affrontare il 2024, un anno che si preannuncia intenso e carico di sfide – dice Luca Galletti, Direttore Commerciale Italia di BT Group – Lo facciamo con la consapevolezza di essere un’azienda che ha attraversato significativi passaggi organizzativi ed è stata in grado di consolidare il posizionamento del brand sul mercato. La serenità con cui ci apprestiamo a continuare il nostro lavoro è il frutto di una visione strategica che guarda al futuro con fiducia”.

BT Group di Lesmo bene sul mercato interno e internazionale

In un comparto in cui i consumatori si mostrano sempre più esigenti, BT Group punta a migliorarsi costantemente per soddisfare le nuove aspettative del mercato: “per mantenere e riaffermare una posizione di leadership». «Le scelte strategiche degli anni passati ci hanno permesso di lavorare in modo coeso e omogeneo – prosegue Galletti – consolidando la nostra presenza in regioni chiave come il Lazio, la Toscana e l’Emilia-Romagna”.

Un mercato, quello internazionale, che verrà raggiunto in occasione della partecipazione alla fiera R+T di Stoccarda, a febbraio. BT Group per l’occasione presenterà CODE – Customized Outdoor Design Experience: “prodotto che ha notevolmente differenziato la percezione dell’Azienda da parte dei professionisti del settore, in particolar modo gli architetti, chiamati a progettare e personalizzare CODE sulla base delle specifiche esigenze del cliente”. Il 28 febbraio, l’azienda prenderà inoltre parte alla kermesse “Progettare il futuro: sostenibilità e innovation design” organizzata da Infoprogetto presso lo Stadio Giuseppe Meazza San Siro e riconferma altresì la partecipazione a Klimahouse 2024, strizzando l’occhio a una sempre più attenta filiera resiliente per l’edilizia di domani.

BT Group di Lesmo: “In Lombardia notevole avanzamento delle vendite”

In Lombardia, dove BT Group presidia l’area attraverso una solida rete vendita diretta garantita dagli store a marchio Brianzatende, il direttore commerciale, Luigi Grimaldi si dice particolarmente soddisfatto: “Guardando ai risultati complessivi siamo entusiasti di constatare un salto in avanti notevole nell’andamento delle vendite grazie anche alla nostra strategia di offerte promozionali mirate”.