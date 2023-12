Brugherio non finanzia il metrò per i dubbi sul tracciato

Il prolungamento della metropolitana da Cologno a Vimercate rischia di avere un impatto troppo pesante per Brugherio: il sindaco Roberto Assi rilancia i dubbi che da parecchio tempo sono sollevati dal centrodestra locale. Il tracciato della metrotramvia leggera prospettato da MM dovrebbe correre parallelo a via Dei Mille e puntare verso il centro commerciale Carosello di Carugate con un tragitto che non convince gli amministratori.

Brugherio non finanzia il metrò e la lettera di Assi

«Ho scritto alla Città metropolitana – afferma Assi – mi aspetto che dall’opera i brugheresi possano avere non solo costi, ma anche benefici». Da oltre quarant’anni, aggiunge, una parte dell’abitato è soffocata dal traffico dei pendolari che la attraversano per evitare il casello della tangenziale. «Vorrei sapere – commenta il sindaco – quali compensazioni ambientali MM è disposta a realizzare perché non sono sufficienti un po’ di alberature». Il primo cittadino potrebbe rispolverare l’ipotesi di interrare il tragitto, già bocciata dai tecnici in quanto farebbe lievitare notevolmente i costi.

Brugherio non finanzia il metrò e l’audizione in Regione

Martedì 12 dicembre Assi parteciperà da remoto con i sindaci dei comuni toccati dalla tratta all’audizione della commissione regionale trasporti chiesta, tra gli altri, dai consiglieri del Pirellone Jacopo Dozio di Forza Italia e Gigi Ponti del Pd. «Vorrei capire – spiega il primo cittadino – cosa pensa di questo progetto la Regione dato che dovrà finanziarlo per buona parte. Noi non siamo contrari a priori, ma chiediamo altri approfondimenti». Nel bilancio 2024 che il consiglio comunale dovrebbe approvare il 21 dicembre potrebbero, quindi, non comparire i 300.000 euro destinati allo studio di fattibilità del prolungamento. Alcune parti del tracciato ipotizzato da Mm, del resto, da tempo suscitano più di una perplessità tra gli amministratori locali: in primavera l’ex sindaco Marco Troiano e il suo collega di Carugate hanno criticato il passaggio dei binari dal Carosello e hanno proposto una traiettoria quasi parallela a via Moro, che pieghi verso il cimitero per poi raggiungere quella che l’attuale disegno indica come la seconda fermata di Carugate saltando, quindi, quella all’altezza del centro commerciale.

Brugherio non finanzia il metrò e Assolombarda

La partenza dei lavori, che appare molto lontana, di recente è stata sollecitata dai vertici di Assolombarda: «Auspico – ha dichiarato Gianni Caimi, presidente della sede di Monza e Brianza dell’associazione – che si possa avviare il Piano di fattibilità tecnico economica e reperire le risorse mancanti. Questa infrastruttura permetterà alle aziende del vimercatese di essere ancora più attrattive verso le competenze e i talenti che cercano e spesso non riescono a trovare anche per la mancanza di un collegamento viabilistico con Milano».