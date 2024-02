Brugherio: ladri alla stazione di servizio, via 6mila euro dal self service

Hanno agito in piena notte e solo la mattina seguente, quella di lunedì 12 febbraio, il titolare una volta arrivato sul posto si è accorto di quanto era accaduto. Teatro della razzia la stazione di servizio di via dei Mille a Brugherio, all’altezza del civico 151. I malviventi, sembra in coppia, debitamente incappucciati, dopo aver visitato gli uffici, armati di un flessibile a batteria, hanno dedicato la loro attenzione direttamente alla colonnina del self service.

Brugherio: ladri alla stazione di servizio, un flessibile contro la colonnina

Qui il “lavoro” sembra sia stato abbastanza semplice. Una volta aperto varco che permettesse di accedere alla cassetta contenente il denaro, i ladri hanno fatto presto ad impossessarsi di tutto il contante: circa seimila euro.

Brugherio: ladri alla stazione di servizio, le indagini dei carabinieri

Intervenuti i carabinieri della stazione di Brugherio, i militari dopo il sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce utili per le indagini, hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato nell’area di servizio. Non è escluso che altre immagini possano essere tratte da videocamere installate lungo via dei Mille.