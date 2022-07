Brugherio incassa 2,5 milioni di euro di multe anche grazie al T-Red

Gli automobilisti hanno riversato a suon di multe altri 2.500.000 euro nelle casse del Comune di Brugherio: la cifra, che con tutta probabilità è costituita soprattutto dalle sanzioni elevate dai semafori t-red lungo viale Lombardia, è stata incamerata nel bilancio dell’ente con la variazione approvata martedì 26 luglio dal consiglio comunale con i voti della sola maggioranza.

Brugherio incassa 2,5 milioni di euro e il rincaro dell’energia

L’amministrazione, ha spiegato l’assessore Alberto Brambilla, ha destinato circa 400.000 euro dell’avanzo per coprire gli aumenti delle bollette di energia elettrica e gas e altri 333.000 euro agli investimenti. L’elenco degli interventi previsti comprende la sistemazione delle aree cani delle vie San Carlo, Oberdan, San Cristoforo e di San Damiano e la piantumazione di alberi a San Damiano, in via Dorderio e in piazza Togliatti.

Brugherio incassa 2,5 milioni di euro e le opposizioni critiche

«In dieci anni – ha commentato Antonio Piserchia del Gruppo misto – non abbiamo realizzato nemmeno un orto comunale e non abbiamo fatto nulla né sul versante dell’housing sociale né su quello dell’interramento degli elettrodotti. Dobbiamo attivarci per il piano freddo perché siamo una delle poche città a non avere una struttura per i senza fissa dimora». Il pentastellato Christian Canzi ha invocato «investimenti strutturali per ridurre le spese energetiche» e Massimiliano Balconi di X Brugherio ha stigmatizzato la mancata illustrazione dello stato di attuazione del programma da parte della giunta che si sarebbe limitata a distribuire ai consiglieri una relazione con quanto realizzato finora: «È un obbligo di legge esporla in aula» ha ricordato. Le bordate più pesanti sono state scagliate da Roberto Assi che, tra l’altro, non ha condiviso la scelta di utilizzare l’avanzo per tamponare gli incrementi delle bollette. «Senza i 2.500.000 euro delle multe – ha domandato lasciando trasparire i suoi dubbi – il bilancio sarebbe stato in equilibrio? La gestione della macchina comunale è quantomeno inefficace ma gli assessori non hanno detto niente». I problemi, ha aggiunto, sarebbero attutiti solo dall’efficienza del personale con «uffici che fanno un lavoro doppio o triplo» rispetto a quello che dovrebbero svolgere.

Brugherio incassa 2,5 milioni di euro e la replica dell’assessore

«Dire che il bilancio è in equilibrio grazie alle multe – ha replicato Brambilla – è riduttivo e fuori luogo» mentre per Beatrice Sambusiti di Brugherio è tua i conti «sono in equilibrio nonostante l’incremento sproporzionato» della spesa energetica. «L’amministrazione – ha proseguito – ha ottenuto ottimi risultati nella lotta all’evasione fiscale recuperando oltre due milioni di euro in pochi mesi».