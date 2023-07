Brugherio: i fedeli salutano don Pietro Guzzetti che lascia il sacerdozio

I parrocchiani di San Carlo di Brugherio hanno salutato don Pietro Guzzetti, il vicario che lascerà il ministero. L’annuncio, che ha colto i fedeli di sorpresa, lo ha dato lui stesso sabato primo luglio al termine della messa prefestiva e, subito dopo lo ha rilanciato su Facebook e Instagram.

«Ringrazio il Signore per ogni singolo giorno di questi 12 anni di sacerdozio, vissuti con gioia e dedizione, colmi di doni e soddisfazioni – ha scritto sui social – ringrazio le comunità che mi hanno accolto, che sono state capaci di mostrarmi il loro affetto e mi hanno sostenuto con la preghiera. Ringrazio i confratelli con i quali ho collaborato. Ringrazio la mia famiglia che non ha mai smesso di restare al mio fianco in ogni cambiamento del mio cammino. Se sono stato capace di farvi incontrare, anche solo per un istante, lo sguardo del Signore rivolto a voi, allora mi posso reputare soddisfatto; se vi siete sentiti amati e cercati da Lui attraverso le mie parole o i miei gesti, allora non dimenticate che quell’Amore è vero per ciascuno di noi, in qualsiasi condizione vi trovate; se avete visto un volto di Chiesa inaspettata nel mio modo di essere prete, sappiate che quella Chiesa esiste davvero».

Brugherio: il percorso di don Pietro Guzzetti

«Sono felice, profondamente felice, come mi avete sempre visto – ha proseguito don Guzzetti – il Signore ci mostra giorno dopo giorno la strada da compiere, senza mai cambiare di una virgola il Suo Amore per noi. Che il cammino continui!».

Il sacerdote, 40 anni, originario di Saronno è entrato in seminario dopo la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni: ordinato sacerdote nel 2010, dal 2018 ha operato nella parrocchia brugherese. Dopo il suo arrivo in città si è laureato in linguaggi dei media all’Università Cattolica con la tesi “Comunicazione della Chiesa e social media”. Da parecchi anni collabora con il Giornalino, il settimanale per ragazzi delle Edizioni San Paolo, e dalle pagine del periodico Credere ha commentato il Vangelo proclamato la domenica nelle chiese di rito ambrosiano.

Molto attivo sui social è stato ospite fisso di “Dee Notte”, la trasmissione serale di Radio Deejay condotta da Gianluca e Nicola Vitiello.

Brugherio: dopo don Pietro Guzzetti messe confermate

Da domenica ha raccolto sulla sua pagina Facebook molte testimonianze d’affetto e ha aggiunto alcuni post: «Non rimpiango nessun passo del mio cammino – ha postato nei giorni scorsi – quando compi una scelta sotto il segno della libertà e della verità, è possibile».

Da lunedì 10 luglio San Carlo rimane senza alcun sacerdote ma, afferma don Alberto Capra, il parroco della comunità pastorale Epifania del Signore, la celebrazione delle messe sarà garantita: «Siamo chiaramente sotto organico – commenta – la Curia conosce la nostra situazione e speriamo che da settembre invii un altro prete. Per ora navighiamo a vista». Don Capra si associa al messaggio inviato alla comunità dal vicario episcopale per la zona di Monza Luciano Angaroni che, nel comunicare la decisione presa da don Guzzetti «dopo un periodo di attento discernimento», lo ha ringraziato «per tutto il bene fatto nelle diverse realtà ecclesiali dove ha svolto con passione il suo ministero». Guzzetti, ha aggiunto, «ha preso questa importante decisione certo della costante vicinanza del Signore e col sincero intento di assecondare l’intuizione che lo Spirito ha suscitato in lui».

«Questa scelta – riflette il responsabile della pastorale giovanile don Leo Porro – chiama ancora di più l’intera comunità a essere coesa e a farsi carico dell’annuncio del Vangelo».