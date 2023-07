Brugherio, l’annuncio al termine della messa di don Pietro Guzzetti: “Lascio il sacerdozio”

L’annuncio lo ha dato lui stesso al termine della messa prefestiva di sabato 1 luglio e, subito dopo su Facebook e Instagram: don Pietro Guzzetti, vicario della parrocchia brugherese di San Carlo lascia il sacerdozio. Concluderà il suo ministero domenica 9 e poi intraprenderà un nuovo cammino: “Ringrazio il Signore per ogni singolo giorno di questi 12 anni di sacerdozio, vissuti con gioia e dedizione, colmi di doni e soddisfazioni – ha scritto sui social – ringrazio le comunità che mi hanno accolto, che sono state capaci di mostrarmi il loro affetto e mi hanno sostenuto con la preghiera. Ringrazio i confratelli con i quali ho collaborato. Ringrazio la mia famiglia che non ha mai smesso di restare al mio fianco in ogni cambiamento del mio cammino.

Brugherio, don Guzzetti lascia il sacerdozio: il messaggio

“Se sono stato capace di farvi incontrare, anche solo per un istante, lo sguardo del Signore rivolto a voi, allora mi posso reputare soddisfatto; se vi siete sentiti amati e cercati da Lui attraverso le mie parole o i miei gesti, allora non dimenticate che quell’Amore è vero per ciascuno di noi, in qualsiasi condizione vi trovate; se avete visto un volto di Chiesa inaspettata nel mio modo di essere prete, sappiate che quella Chiesa esiste davvero“

“Sono felice, profondamente felice, come mi avete sempre visto – ha proseguito – il Signore ci mostra giorno dopo giorno la strada da compiere, senza mai cambiare di una virgola il Suo Amore per noi. Che il cammino continui!“.

Don Guzzetti lascia il sacerdozio: ordinato nel 2010

Don Pietro, 40 anni, originario di Saronno è entrato in seminario dopo la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni: ordinato sacerdote nel 2010 è stato responsabile di due oratori a Desio e, dal 2018, della parrocchia brugherese di San Carlo. Successivamente si è laureato in linguaggi dei media all’Università Cattolica con la tesi “Comunicazione della Chiesa e social media”. Da parecchi anni collabora con il Giornalino, il settimanale per bambini e ragazzi delle Edizioni San Paolo, e dalle pagine del periodico Credere ha commentato il Vangelo proclamato la domenica nelle chiese di rito ambrosiano. Molto attivo sui social è stato ospite fisso di “Dee Notte”, la trasmissione serale di Radio Deejay condotta da Gianluca e Nicola Vitiello.