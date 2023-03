Bruciano dei libri in casa e arrivano due mezzi dei pompieri ad Arcore

Grande spiegamento di forze in via Umberto I ad Arcore per una candela che probabilmente stava bruciando dei libri. Martedì mattina 21 marzo poco dopo le 8 sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri in un’abitazione privata nella centralissima strada di Arcore.

Bruciano dei libri in casa e il grande spiegamento di forze

Temendo per il peggio era stata allertata anche un’ambulanza del 118 in codice rosso. Fortunatamente però la situazione era meno grave del previsto dal momento che pare sia stata una candela accesa vicino ad alcuni volumi di carta ad ardere alcune pagine. Il residente 48enne avrebbe allertato i soccorsi, che si sono precipitati sul posto a sirene spiegate. Le operazioni si sono concluse nel giro di un’ora.