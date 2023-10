Brucia un tetto a Besana: famiglie allontanate, soccorsi da Brianza e Lecco

Cento metro quadri di tetto bruciati, nessun ferito ma danni ingenti per un condominio a Besana in Brianza. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di sabato 30 settembre in via Lovati. A bruciare anche pannelli fotovoltaici installati sulla copertura. E alcune famiglie sono state fatte allontanare dalla loro abitazione.

Brucia un tetto a Besana: i mezzi sul posto

Sul posto i mezzi del distaccamento volontario e permanente di Seregno, l’autoscala del distaccamento volontario Carate Brianza e il carro soccorso del distaccamento permanente di Desio.

Il Comando ha chiesto la collaborazione del comando di Lecco per un autobotte come supporto.