Briosco, ladri alla baita degli alpini di Capriano: danni per rubare pochi euro

Ladri alla baita degli alpini di Briosco. La casa del Gruppo Alpini Capriano in via Monte Ortigara è stata scassinata nella notte tra martedì 12 settembre e mercoledì 13 settembre. Ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio forzando una finestra. A darne la notizia sono stati gli stessi alpini pubblicando sul profilo Facebook del gruppo una lettera aperta. Una denuncia è stata presentata sia in caserma dai carabinieri sia in municipio dalla polizia locale.

Briosco, ladri alla baita degli alpini di Capriano: bottino di pochi euro

«Inutile dire che il danno maggiore sono i serramenti rovinati, con tanto di vetro rotto, rispetto a ciò che è stato sottratto: pochi euro e qualche bottiglia di birra – si legge – Non capiamo, né vogliamo sapere se è stato fatto per dispetto nei nostri confronti o per racimolare denaro».

Il bottino del colpo ammonterebbe a pochi euro, l’equivalente di qualche caffè che i soci e i loro amici bevono ogni giorno al bar della baita scambiandosi le ultime novità.

Briosco, ladri alla baita degli alpini di Capriano: rammarico nella lettera aperta delle penne nere

«Ci rammarica il solo fatto che ci mettiamo sempre cuore ed impegno in quello che facciamo, e non sarà di certo questo a fermarci – continua la lettere aperta – Una domanda però ci sorge spontanea, a chi ha causato un danno per noi importante. Perché avete violato la casa delle Penne Nere? Vi sentite meglio ora? Vi sentite uomini? A noi sinceramente fate pena, perché abbiamo sempre cercato di aiutare a destra e sinistra, se avevate bisogno di qualcosa… bastava venircelo a dire… Una cosa è certa, noi andremo sempre a testa alta».

Se il malloppo da un lato è stato esiguo dall’altro i danni inferti alla baita per portarlo via sono stati più gravi: una finestra e una porta rotte.

Briosco, ladri alla baita degli alpini di Capriano: il capogruppo Corbetta

«Cosa pensavano di trovare non lo so – ha commentato amareggiato il capogruppo Severo Corbetta – Non siamo né un bar né un negozio né tantomeno una banca. Abbiamo in baita giusto un paio di pc obsoleti che comunque non interessavano a chi è entrato, sono andati diretti al cassetto della cassa senza spostare nulla».

I soci si sono accorti dell’effrazione nella mattinata di mercoledì quando al momento dell’apertura della baita si sono trovati davanti l’amara sorpresa.

Briosco, alpini di Capriano: 85 soci

Il Gruppo Alpini Capriano fondato nel 1969 conta oggi 85 soci. La baita di via Monte Ortigara è la casa delle penne nere da ormai trent’anni.