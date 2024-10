Brianzacque promossa da cittadini e Comuni: le percentuali del consenso

I cittadini e i comuni promuovo a pieni voti Brianzacque: sono più che positivi i dati sull’apprezzamento del servizio idrico erogato dall’azienda pubblica rilevati dalla customer satisfaction (soddisfazione del cliente) condotta a giugno su un campione di 1.521 persone e tra gli addetti di 36 comuni dalla società Eumetra, illustrata martedì 29 ottobre dalla responsabile della ricerca Barbara Martinelli.

Brianzacque promossa dai cittadini e Comuni: 96% dei privati è soddisfatto

Il 96% degli utenti privati è soddisfatto del complesso delle prestazioni: il gradimento dell’acqua si attesta al 94% tra il 28% degli intervistati che si rifornisce alla casette e al 90% tra il 55% dei brianzoli che, magari sporadicamente, beve l’acqua del rubinetto.

Le caratteristiche tecniche dell’erogazione, tra cui la continuità e la pressione, sono apprezzate dal 94% delle persone mentre il 92% promuove la semplicità di lettura delle bollette e l’alto numero dei mezzi di pagamento. Tra i punti di forza spiccano la cortesia degli operatori che rispondono al numero verde, utilizzato dall’11% degli interpellati, e agli sportelli: crescono al 15% i contatti tramite il sito web mentre solo il 4% dei cittadini utilizza l’app della società.

Brianzacque promossa da cittadini e Comuni: negli uffici gradimento al 97%

È ancora migliore il gradimento del servizio da parte degli uffici dei comuni che oscilla tra il 97% per la collaborazione nella gestione dei lavori pubblici e il 100% per la competenza del personale. I brianzoli promuovono anche i progetti a tutela dell’acqua e quelli avviati dall’azienda per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici tra cui lo scavo di nuovi pozzi, i sistemi di drenaggio, la realizzazione di vasche volano e dei parchi acquatici, l’istituzione dell’osservatorio meteorologico, apprezzati da oltre il 95% dei cittadini.

Il 92% delle persone contattate ritiene utile la collaborazione con l’autodromo, il 93% l’eventuale integrazione della gestione dei servizi idrici con il ciclo dei rifiuti, il 94% la collaborazione di Brianzacque con le società gemelle delle province di Como e di Lecco.

Brianzacque promossa da cittadini e Comuni: no all’intelligenza artificiale

Solo il 68%, invece, approva il ricorso all’intelligenza artificiale: «È un giudizio cauto – ha commentato il presidente dell’azienda Enrico Boerci – noi, comunque, con le altre realtà pubbliche stiamo sperimentando questa tecnologia in alcune operazioni».

L’intelligenza artificiale, ha aggiunto, non porterà alla chiusura dei dieci sportelli sul territorio, tra cui quello monzese di via Canova, che costituiscono un presidio sociale.

Brianzacque promossa da cittadini e Comuni: nel futuro altri progetti sul territorio

Nei prossimi anni, ha spiegato, la partecipata continuerà a investire in progetti sul territorio, dall’ampliamento del depuratore di San Rocco alla creazione dei parchi acquatici «richiesti da un numero crescente di comuni».

«I brianzoli dimostrano di comprendere il valore del nostro servizio – ha notato il dirigente del settore finanziario Giuseppe Maria Mandelli – apprezzano il rapporto tra qualità e prezzo: la nostra tariffa, del resto, è la seconda più bassa della Lombardia dopo quella di Milano» e ammonta a circa 1,4 euro ogni metro cubo di acqua a fronte di una media regionale di 2,1 euro.