Albiate, BrianzAcque apre il cantiere: due strade saranno off limits fino alla prossima estate

Via Pasubio e via Gorizia: l’amministrazione comunale di Albiate annuncia la lunga chiusura delle due vie da ottobre 2024 all’estate 2025. Il Comune ha infatti diramato un avviso ufficiale con cui avverte cittadini che, per consentire l’ammodernamento della rete fognaria gestita da BrianzaAcque, via Pasubio (tra l’intersezione con via Dosso e l’innesto con via Gorizia) e via Gorizia (tra Cascina Canzi e l’incrocio con via Piave) saranno chiuse al traffico veicolare.

BrianzAcque: la tempistica della chiusura delle arterie

I tempi di chiusura, salvo modifiche che potrebbero essere necessarie in corso di cantiere, si prevedono decisamente lunghi. Le strade saranno off limits al traffico veicolare da lunedì 14 ottobre fino a domenica 15 giugno 2025 (o comunque sino all’ultimazione dei lavori). Accesso consentito ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni e attività. Sono previsti percorsi alternativi che saranno segnalati. Le attività della società agricola Pio Bove, carrozzeria Tremolada e altre attività commerciali saranno accessibili da via Dosso.

BrianzAcque: l’intervento è un’eredità della passata amministrazione

L’intervento previsto dalla passata amministrazione comunale è particolarmente importante per consentire il necessario ammodernamento della rete fognaria della zona.