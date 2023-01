Brianza, le nascite “tengono”: Vimercate, Carate e Desio, gli ultimi nati 2022 e i primi del 2023

Nelle strutture dell’Asst Brianza si confermano, nel 2022, rispetto all’anno precedente, i dati relativi alle nascite: 3.305 neonati, di cui il 50,5% maschi e il 49,5% femmine. Numeri che complessivamente sono in controtendenza rispetto agli anni precedenti che avevano visto sempre un calo considerevole, ma anche rispetto all’andamento delle nascite in Italia. “Siamo felici, naturalmente, per tutto ciò: significa che nella popolazione, si intravedono segnali di fiducia nel domani. E siamo contenti della preferenza accordataci dalle donne e dalle famiglie dei territori dell’Asst Brianza”, ha detto Anna Locatelli, direttrice del dipartimento area della donna e materno infantile.

La direttrice del dipartimento: “Asst Brianza si distingue per la qualità della cura perinatale”

“L’impegno dei medici e del personale sanitario e di tanti atri – ha aggiunto la specialista – ci permette di garantire buoni esiti di salute che la popolazione conosce e riconosce. Asst Brianza si distingue, per indicatori di qualità della cura perinatale ampiamente condivisi, basso ricorso al taglio cesareo, in tutti e tre i punti nascita: Vimercate, Carate e Desio, sono al di sotto del 20%, offerta di assistenza personalizzata in gravidanza e condivisa col territorio e i consultori, offerta di partoanalgesia, bassa percentuale di complicanze e di necessità di trasferimento per mamme e bambini. Guardiamo quindi con fiducia anche al nuovo anno”.

A Vimercate nel 2022 nati 1.119 bambini: l’ultima nata è Matilde Francesca

All’ ospedale di Vimercate nel 2022 sono nati 1.119 bambini: 549 maschi e 570 femmine, i tagli cesarei si sono attestati al 19,44%. Otto i gemelli. L’ultimo nato del 2022, alle 20.45 del 31 dicembre, è una bellissima bambina: si chiama Parigi Matilde Francesca, 3.550 grammi. E’ stata data alla luce da Selena Ornaghi; il papà si chiama Paolo Parigi. Vivono a Cambiago.

I genitori di Matilde Francesca

A Carate Brianza l’ultima nata del 2022 è stata Criseide di Muggiò

A Carate l’ultimo nato del 2022, alle 23.27 del 31 dicembre, è una bambina: le è stato dato il nome di Criseide. I genitori – Tetiana Romainiuk la madre, Dario Colciaghi, il padre – sono residenti a Muggiò. Qualche dato statistico relativo al punto nascita di Carate. Nel 2022 i neonati sono stati 1.096 (588 maschi, 508 femmine, 4 i gemelli). I tagli cesarei sono stati 157 (poco oltre il 14%). 277 le donne straniere che, per partorire, hanno scelto Carate.

A Desio il primo nato del 2023 è un maschietto, Leonidas

All’ospedale Papa Pio XI di Desio, il primo nato del 2023, e dell’1.55. Un maschietto di 3.250 grammi: si chiama Leonidas. L’ha dato alla luce Stela Ariton; il papà si chiama Nicusor Ariton. Sono di origine rumena e residenti a Cesano Maderno. Equipe al parto: ostetrica Silvia Guarnaccia, ginecologa Marina Garofalo, pediatra Sara Parati. Ultimo nato del 2022, alle 16.06 del 31 dicembre, è Rayan Ehsan, un maschio di 2.880 grammi. I genitori sono di origine pakistana e residenti a Giussano: Aslam Aneela, la mamma, Ehsan Ullah il padre. Equipe al parto: ostetrica Silvia Moretti; ginecologi Gianluigi Antonio Parenti e Chiara Comito; pediatra Aurora Maylet Ramon Gonzales. Qualche dato dell’ostetricia e neonatologia dell’ospedale di Desio Papa Pio XI: i nati del 2022 sono stati 1.090 (1.055 nel 2021): 532 maschietti, il 48%, e 552 femmine, il 52%. I parti gemellari sono stati 3, mentre i tagli cesarei 178 (16%). Le madri straniere che hanno deciso di partorire a Desio sono state 376 (34 %). I nati pretermine, sempre del 2022, prima delle 37 settimane, sono stati 45, mentre i neonati con peso meno 2500 grammi, 36.