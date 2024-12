Bretella tra Lesmo e Correzzana, c’è l’intesa: nel 2025 i lavori per la nuova strada tra Sp 7 e Sp 154

Firmato l’accordo per la nuova strada tra Lesmo e Correzzana. L’intesa tra la Provincia MB e i Comuni per la realizzazione del collegamento tra SP 7 e la SP 154 prevede l’inizio dei lavori nel 2025 e conclusione dell’opera a marzo 2026, per un investimento di 1.700.000 euro finanziato da Regione Lombardia con 1.100.000 euro e con 300mila euro a testa dalla Provincia di Monza e Brianza e dal comune di Lesmo, capofila per le attività di progettazione e realizzazione.

Bretella tra Lesmo e Correzzana, c’è l’intesa: obiettivo togliere traffico nei paesi

L’opera interessa Lesmo in corrispondenza dell’attuale via Lega Lombarda. Rappresenta “una evoluzione della rete viabilistica provinciale” che permetterà di “declassare un tratto della strada provinciale” che oggi attraversa il centro storico di Lesmo, con l’obiettivo di ridurre il traffico liberando le vie centrali come via Manzoni e via IV Novembre e favorire la creazione di percorsi pedonali più ampi e una riqualificazione dell’area, in sintonia con il progetto di valorizzazione di piazza Dante.

Bretella tra Lesmo e Correzzana, c’è l’intesa: il presindente della Provincia

Soddisfazione per tutte le parti interessate.

«Questo accordo costituisce una risposta chiara ed efficace ai problemi che vanno incontro gli utenti stradali e i cittadini che percorrono giornalmente quella tratta, ed è un importante risultato ottenuto grazie alla positiva e costruttiva sinergia tra pubbliche amministrazioni che hanno operato per il bene della collettività – ha commentato il presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio – La nuova infrastruttura stradale, che impiegherà peraltro un tracciato in buona parte già esistente, prevederà anche due nuove rotatorie per gestire in sicurezza l’intersezione della nuova bretella con la SP 154 e la SP 7, rallentando il traffico e migliorando la sicurezza per pedoni e ciclisti, in particolare nelle ore di punta. Ringrazio i Comuni di Correzzana e Lesmo per la grande collaborazione dimostrata nella realizzazione di questo accordo”.

Bretella tra Lesmo e Correzzana, c’è l’intesa: Sara Dossola, sindaco di Lesmo

Il sindaco di Lesmo, Sara Dossola, ha sottolineato come «la firma di oggi rappresenti una grande vittoria per la comunità di Lesmo. Grazie alla collaborazione tra i vari enti e alla professionalità dei tecnici della Provincia, stiamo dando vita a un’opera fondamentale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della sicurezza stradale».

Bretella tra Lesmo e Correzzana, c’è l’intesa: il sindaco di Correzzana

«Si realizzerà un’opera sovraccomunale anche grazie alla lungimiranza dell’amministrazione Comunale di Correzzana, che già nel 2008 con il sindaco Mario Corbetta aveva inserito nel PGT l’obiettivo di «contribuire alla soluzione dei problemi di congestione che si verificano in corrispondenza dell’intersezione all’estremo sud di via Principale nel territorio di Lesmo», ha sottolineato il sindaco di Correzzana, Marco Beretta.

«Con i prossimi lavori, oltre alla creazione di un’arteria stradale alternativa – utile ai mezzi pesanti per raggiungere più agevolmente l’area artigianale di via Galilei – la nuova rotatoria permetterà di garantire più sicurezza, riducendo le eccessive velocità raggiunte da alcuni veicoli proprio sul tratto finale di via Principale, davanti al Residence ‘La Cerchia’. Un altro tassello, insomma, di quel Progetto-Paese pensato, voluto e portato avanti in questi ultimi 25 anni», ha concluso.