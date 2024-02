Lesmo, ok alla bretella di collegamento con Correzzana

Il Comune di Lesmo prima del suo scioglimento ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della strada di collegamento tra la Sp7 all’altezza di via XXV Aprile e via Principale di Correzzana.

Lesmo, ok alla bretella e il progetto di fattibilità

Questo progetto, promosso con Provincia di Monza e Brianza, Comune di Correzzana e finanziato attraverso un contributo di 1,1 mln di euro di Regione Lombardia, consentirà il declassamento a strade comunali di Via Messa e Via IV Novembre, così che il centro di Lesmo non sia più tagliato da viabilità di attraversamento e possa essere recuperato ad usi urbani di prossimità e a una mobilità più sostenibile e sicura per i pedoni. L’attuazione dell’opera è prevista in avvio nel 2025 e terminata per giugno 2026.