Brandine e fornelletto, fidanzati occupano stabile in disuso a Lentate: denunciati dai carabinieri

Brandine e fornelli: l’arredamento della “nuova” casa di una coppia di fidanzati, lui un 43enne di Ceriano, lei una 37enne di Lentate, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che da qualche giorno hanno deciso di allestire il loro “nido d’amore” di fortuna in uno stabile in disuso, a Lentate sul Seveso, occupandolo dopo averne forzato l’ingresso. Non solo, avrebbero anche invitato a soggiornare con loro un amico, un 39enne di Figino Serenza a sua volta già “noto”.

Stabile occupato dai fidanzati a Lentate, la denuncia del proprietario

Appena ne è venuto a conoscenza il proprietario, un 72enne, ha presentato denuncia all’Arma. I carabinieri sono intervenuti identificando e facendo allontanare gli occupanti dallo stabile. I tre sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di edifici e, per quanto riguarda i due uomini, è stata avviata la procedura amministrativa per il foglio di via obbligatorio dai comuni di Lentate sul Seveso, Lazzate e Misinto, procedura non possibile per la donna in quanto cittadina lentatese.