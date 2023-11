Bovisio, sette serre di marijuana in casa, l’odore invade tutto lo stabile: arrestati un 30enne e i genitori

L’odore emanato da cinquanta piante di marijuana, percepito in tutto lo stabile, una palazzina popolare di Bovisio Masciago, ha fatto scattare una perquisizione dei carabinieri della stazione dell’Arma di Varedo in un appartamento dove hanno trovato sette serre. I militari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un trentenne, il padre 60enne e la madre di 53 anni. Il blitz è scattato venerdì sera, 17 novembre.

Bovisio, serre di marijuana in casa scoperte durante una perquisizione

I militari hanno anche sequestrato 1,3 chili di marijuana già chiusa in pacchi termosaldati, due panetti di hashish, lampade a led e alogene, temporizzatori, fertilizzante, tubi di areazione, misuratori di temperatura, cinque convertitori di energia elettrica, un manuale sulla coltivazione della cannabis, 10 mila euro in contanti.