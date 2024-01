Ancora un furto di computer alla scuola primaria di Bovisio Masciago in via Don Mariani e questa volta la videosorveglianza era spenta. Per la seconda volta in meno di un anno, il personale docente e la dirigenza della scuola elementare hanno dovuto denunciare la sparizione dei pc di servizio, asportati in un giorno imprecisato durante la lunga pausa di fine anno.

Bovisio Masciago: furto di pc a scuola nelle vacanze di Natale, la videosorveglianza era spenta

Non è possibile identificare con certezza il giorno dell’effrazione perchè, come ha subito commentato il sindaco Sartori «le telecamere di servizio erano spente per motivi di privacy. Adesso il Comune ha chiesto la riaccensione» ed è auspicabile che nel mese di gennaio finalmente l’intera struttura venga video controllata come altri luoghi della città.

Bovisio Masciago: furto di pc a scuola nelle vacanze di Natale, «disagio enorme» dice il sindaco

Lunedì 8 gennaio, al ritorno a scuola, il personale ha scoperto che le porte esterne e quelle interne erano state forzate e ancora una volta i terminali che usano i bambini per le lezioni erano stati asportati. Ora, il personale didattico dovrà procedere procurandosi dei terminali d’emergenza, perchè l’attività didattica è a rischio. «So che si stanno movendo per ovviare all’inconveniente – ribadisce il primo cittadino – ciò non toglie che il gesto di disgraziati ha causato un disagio enorme alla popolazione scolastica». Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione.