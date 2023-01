Bovisio, lavori per un passaggio pedonale: via Desio chiusa per tutto il fine settimana

Questi sono giorni di lavori stradali importanti per la città di Bovisio Masciago, lavori infrastrutturali che caratterizzeranno la viabilità cittadina per i prossimi anni. E’ il caso, ad esempio, della viabilità di via Desio, in rapporto al cantiere del nuovo supermercato della catena Lidl. Nel fine settimana inizierà la costruzione del passaggio pedonale protetto che deve essere creato a cura della proprietà, lungo il tratto di strada che dal centro città porta alla periferia.

Bovisio, via Desio chiusa dalle 7 di sabato 28 gennaio

Consapevoli dell’importanza dell’intervento, ma consci anche che la chiusura di via Desio in giorni lavorativi avrebbe creato un gran danno alla viabilità cittadina, il sindaco Sartori e l’assessore Carcano hanno concordato i lavori per il fine settimana. Condizione accettata da parte della proprietà. E’ quindi prevista una chiusura totale del tratto di via Desio compreso tra via Bainsizza e via Fortuzzi dalle ore 7 di sabato 28 gennaio fino alle 7 di lunedì 30 gennaio, e dalle 7 di sabato prossimo 4 febbraio fino alle 7 del giorno lunedì 6 febbraio. In pratica il cantiere viene interrotto per una settimana e ripreso nel weekend prossimo proprio per consentire una scorrevolezza del giro del traffico nella settimana lavorativa.

Bovisio, chiusura anche per un tratto di via Piave

Attenzione inoltre alle modifiche aggiuntive, in caso di necessità del cantiere, che sono sempre possibili: sono infatti previste possibili ulteriori chiusure, ma garantendo il senso unico alternato, dalle 7 di lunedì 30 gennaio fino allo stesso orario di sabato 4 febbraio, nonché dalle 7 di lunedì 6 febbraio fino alla mattina di giovedì 9 febbraio. Ma all’inizio della prossima settimana ci saranno anche altre modifiche della viabilità, in questo caso riconducibili a lavori di interesse sovraccomunale: nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 gennaio verrà chiusa al traffico la via Piave e sarà riaperta la via Toti per consentire il deflusso delle auto. Per consentire ai residenti di via Piave di poter accedere alle proprie abitazioni sarà attuato il doppio senso di marcia su via IV Novembre, lungo il tratto compreso tra via Garibaldi e via Puccini.