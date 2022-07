Bonfanti se ne va con una lettera polemica, la Lega lo ringrazia e guarda avanti

La militanza nella Lega di Luca Bonfanti si conclude con una lettera aperta a Matteo Salvini. Bonfanti, classe 1968, nella vita privata impiegato comunale ai Comuni di Limbiate, Varedo e Seveso, e tra i pionieri del Carroccio nella Valle del Seveso, decide di lasciare l’attività politica e spiega le sue ragioni con una missiva direttamente indirizzata al leader nazionale.

Strappo di Bonfanti: «Me ne vado dopo 32 anni, non mi sento rappresentato»

«Me ne vado dopo 32 anni, sempre solo di impegno e di onesta militanza. Sbattendo la porta, perchè nel movimento guidato da te (Matteo Salvini) e dai tuoi “compari” non mi sento più rappresentato. Mi sembrerebbe di ingannare la gente, di tradire la buona fede dei semplici cittadini. Nella Lega si sta verificando una situazione che per me e tanti altri, è diventata ormai intollerabile».

Sono parole amare quelle dell’ex consigliere comunale di Cesano Maderno e assessore ai lavori pubblici dal 2009 al 2011, che nello stesso testo sottolinea di avere comunque sostenuto la candidatura di Luca Bosio alle ultime elezioni, pur non essendosi candidato per la prima volta dopo 27 anni.

Strappo di Bonfanti, uno dei decani della Lega in Brianza

Bonfanti per la Valle del Seveso è uno dei decani della Lega, e la sua uscita fa ancora più rumore, a maggior ragione se accompagnata da parole tanto amare.

«Chi come me – prosegue il testo – è entrato in Lega nel lontano 1990 per la gente, al servizio della gente (…) è disorientato e confuso e non si riconosce più in un movimento snaturato e sempre più assimilabile ad un “cerchio magico” al punto di reputare la propria uscita da questo movimento, tanto decaduto, per me non più Lega Nord, l’unica soluzione possibile».

La conclusione è un crescendo, venato anche di una punta di sarcasmo: «Probabilmente per qualcuno la politica è solo numeri, per me è, e rimane “solo” coerenza e dignità. Buona fortuna e buone poltrone a tutti…. sempre ce ne siano ancora».

Lega Andrea Villa

Strappo di Bonfanti, il segretario Andrea Villa: «Per qualcuno che lascia tanti ne arrivano»

Preso atto dell’uscita, forse temporanea forse no, di Bonfanti dalla politica attiva, la Lega a livello provinciale e per voce del segretario Andrea Villa ha voluto commentare una riflessione tanto amara e senza possibilità di ripensamenti. Iniziando dai dovuti ringraziamenti per tutti questi anni di militanza. «Ringrazio Luca Bonfanti per esserci stato in tanti anni ed avere portato il suo contributo alla crescita del Movimento – commenta Villa – Per qualcuno che lascia tanti ne arrivano. Anche in questo momento ci sono tanti giovani che scelgono di aderire alla Lega. Dalle sezioni che hanno svolto i congressi stanno arrivando parecchie domande di militanza, segno che da parte della nostra base la voglia di impegnarsi non è venuta meno e continua ad esserci fiducia nei confronti di una forza politica leader in Brianza, in Lombardia e a livello nazionale».