Blackout lampo a Monza: numerosi episodi nel pomeriggio

Come un lampo: blackout di una frazione di secondo, tutti gli elettrodomestici e le luci che si spengono e riaccendono con un risuonare di allarmi qua e là nel quartiere. Ed è stato così per gran parte del pomeriggio di martedì 14 novembre in una parte di Cazzaniga, a Monza, tra le vie Boito e della Birona. Quasi una decina gli episodi accaduti dopo l’ora di pranzo, fino alle 19.

Blackout lampo a Monza, segnalati in varie zone della città

Ignoti, al momento, (non ci sono state comunicazioni ufficiali) i motivi delle improvvise interruzioni della erogazione della energia elettrica, particolarmente spiacevoli per le attività commerciali e studi professionali. Problemi anche ai semafori lungo via Boito, lampeggianti.

Episodi analoghi, sul gruppo Facebook Sei di Monza se…, sono segnalati anche in altre vie della città, da via Pavoni a via Col di Lana, in corso Milano e in zona Buonarroti.