Blackout elettrici a Seveso, il Comune: “Causati dai lavori per la posa della fibra”

Blackout elettrici a Seveso negli ultimi giorni, fino al tardo pomeriggio di giovedì 19 dicembre. Sono state cinque le interruzioni di corrente elettrica in città, in particolare nelle zone centrali, con pesanti ripercussioni anche nella mattinata di venerdì 20 dicembre, tanto da non consentire ad alcuni esercizi commerciali l’apertura al pubblico. Secondo una nota ufficiale diramata dal Comune, che risponde così ai tanti interrogativi sulle cause, le interruzioni sarebbero determinate “dai lavori attualmente in corso di posa della fibra ottica che stanno interessando più punti del territorio cittadino”.

“La struttura comunale – riporta ancora la nota – non appena avuta notizia si è attivata per far accelerare gli interventi di ripristino e supportare cittadini e attività economiche limitando al minimo il disagio”.

Blackout elettrici a Seveso, la nota ufficiale del Comune

Ma non è il solo intervento del Comune: “L’Amministrazione – specifica la nota – provvederà a inviare alle ditte interessate dai lavori una formale diffida a informare tempestivamente il Comune e la Polizia Locale in caso di possibili guasti alle linee di energia elettrica, affinché si possa intervenire tempestivamente, avvisando il gestore, attivando gli uffici preposti e chi di dovere per riparare il guasto e, quindi, favorire un celere ritorno alla normalità”. Cosa che negli ultimi giorni: “evidentemente non è avvenuta, creando disagi, come detto, ai negozianti che in un periodo dell’anno così importante per loro non hanno potuto lavorare regolarmente, ma anche ai tanti cittadini che, per ore, sono rimasti privi di riscaldamento e di acqua calda”.

“Non appena siamo venuti a sapere di questi gravi disguidi ci siamo immediatamente attivati e l’energia elettrica è stata ripristinata, ma in situazioni del genere è cruciale la tempestività di informazione, che non c’è stata” ha aggiunto il sindaco Alessia Borroni.