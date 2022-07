Besana, la Volkswagen Golf fuori strada: i soccorsi sul posto in via Borromeo

La Volkswagen Golf è rimasta sospesa in aria, con la parte anteriore, distrutta, contro un albero. E’ la scena che si sono trovati davanti nel pomeriggio di martedì 12 luglio, a Besana in Brianza, in via Borromeo, i soccorritori intervenuti dopo un incidente stradale, accaduto attorno alle 17.

I soccorsi a Besana in Brianza

Incidente stradale a Besana, Golf fuori strada: soccorso un 42enne

Un 42enne per cause in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada. Sul posto, oltre a un’ambulanza inviata dal 118 (poi rientrata senza dover fortunatamente effettuare alcun trasporto) e una pattuglia della Polizia locale di Besana, anche squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco con autopompe da Seregno e Carate e il modulo di supporto da Lissone.