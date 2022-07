Incidente a Giussano: perde il controllo e lascia una scia di danni

Incidente spettacolare nella notte a Giussano: molti danni, per fortuna nessun ferito. È successo intorno alle 4 in via Catalani. Un’auto ha invaso la corsia opposta scavalcando il marciapiede e investendo una pianta e due auto parcheggiate (danneggiate anche dalla caduta dell’albero). Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Seregno, il responsabile è stato identificato seguendo la scia dei liquidi persi dalla sua auto ugualmente danneggiata.

Incidente Giussano