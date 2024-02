Besana, devastato il viale dei Proverbi: «Vandalizzati tutti i cartelli, ma li rimettiamo»

Ennesima incursione dei vandali al viale dei proverbi di Besana Brianza, dove negli scorsi giorni sono stati divelti anche gli ultimi cartelli rimasti. A sollevare l’attenzione sul tema è stato Roberto Sironi, commerciante di Villa Raverio, che insieme con Giampiero Galli, Roberto Sala e gli alpini della frazione lo scorso anno si era prodigato per realizzare e installare 14 tavole in legno con incisi altrettanti proverbi in dialetto brianzolo che abbellivano la ciclopedonale di Villa Raverio.

Besana, devastato il viale dei Proverbi: «Forse sarebbe utile una telecamera»

Besana in Brianza viale dei Proverbi

«Delle 14 tavole in legno installate lo scorso anno non ne è rimasta nemmeno una. Giusto qualche giorno fa abbiamo ritrovato gli ultimi cartelli che erano rimasti: sono stati divelti e abbandonati nei rovi verso la ferrovia», ha riferito Sironi.

L’ennesimo atto vandalico frutto, evidentemente, della noncuranza di alcuni vandali passati per il viale. Diversi altri cartelli erano stati divelti durante il Carnevale.

«Li installeremo di nuovo, ma per riuscire a tenere lontani i vandali sarebbe forse utile installare una telecamera», dice Sironi.

Besana, devastato il viale dei Proverbi: in meno di un anno tolte tutte le 14 tavole

«In meno di un anno sono state tolte tutte le tavole. Fortunatamente i cartelli sono integri e siamo riusciti a recuperarli tutti. Non riusciamo, però, a capire il motivo alla base di questi atti vandalici. Inizialmente pensavamo si trattasse di una bravata da parte di qualche ragazzino. Ma il reiterarsi di questi atti vandalici ci sta facendo allontanare da questa ipotesi», ha aggiunto.

Il sentiero dei proverbi era stato inaugurato a marzo scorso sulla ciclopedonale a Villa Raverio, che parte dal cimitero di Villa e arriva al parco inclusivo. Viale che è percorso a piedi, ogni mattina, dagli studenti che si recano a scuola con il pedibus.

Besana, devastato il viale dei Proverbi: la visione romantica del sindaco Pozzoli

«Mi ero immaginato i nonni che a passeggio con i nipoti leggono e traducono per loro i proverbi in dialetto. Fortunatamente gli alpini sono riusciti a recuperare tutti i cartelli divelti, che non hanno subito danni. Presto verranno installati nuovamente. Ci auguriamo che il viale non verrà più preso di mira dai vandali», ha dichiarato il sindaco Emanuele Pozzoli, rammaricato per le sorti del viale. Progetto frutto unicamente del lavoro e della collaborazione di tutti, cittadini volontari, amministrazione e associazioni.