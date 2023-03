Besana inaugura il “viale dei proverbi”: lungo la ciclopedonale di Villa Raverio

“Il viale dei proverbi” sarà presto realtà a Besana. Negli scorsi giorni sono stati conclusi i lavori di istallazione di 14 cartelli, interamente realizzati in legno, con proverbi in dialetto ispirati a un mondo di valori antichi e tradizioni tipicamente brianzole. In totale, compresa la tavola con il nome del viale, sono 15 i cartelli in legno che renderanno unica la ciclopedonale di nuova realizzazione a Villa Raverio, che parte dal cimitero di Villa e arriva al al parco inclusivo, accompagnando i besanesi in un viaggio alla riscoperta del dialetto.

Besana inaugura il “viale dei proverbi”: l’idea del sindaco realizzata dagli alpini

Il progetto è frutto di un’idea del sindaco Emanuele Pozzoli, sposata dagli alpini di Villa Raverio e in particolare da Giampiero Galli, artista besanese che si è prontamente attivato per realizzare le tavole. «Camminando con i miei figli in alcuni Comuni limitrofi mi sono imbattuto in sentieri particolari e caratteristici che mi hanno particolarmente colpito. Quando vedo qualcosa di bello cerco sempre di portarlo anche a Besana. Così mi è venuta l’idea di caratterizzare la ciclopedonale con qualcosa di particolare. Mi sono immaginato i nonni che a passeggio con i nipoti leggono e traducono per loro i proverbi in dialetto. Per trasformare questa idea in realtà ho contatto Giampiero Galli, artista e alpino. Gli alpini non dicono mai di no, attivandosi con il commerciante di Villa Raverio Roberto Sironi e gli altri alpini», ha riferito il primo cittadino.

Besana inaugura il “viale dei proverbi”: inaugurazione domenica 12 marzo

Il “viale dei proverbi” verrà inaugurato nella mattinata di domenica 12 marzo, dopo la messa delle 11 in cui si celebreranno anche i 10 anni dall’apertura della baita degli alpini.

«Invito i besanesi, e soprattutto i residenti di Villa Raverio, a venire a toccare con mano un pezzo ripreso della frazione. Prima era un orto didattico, ora è un luogo che pullula di vita e di tradizioni. Un progetto di comunità, che ha come obiettivo quello di rendere il paese ancora più vivo, non solo con la ciclopedonale, ma anche arricchendolo con un dono frutto unicamente della generosità dei villesi, che ringrazio», ha concluso il sindaco.