Inaugurato a Macherio il bosco dei proverbi, grazie all’associazione “Amici del paese”

Nasce a Macherio il “Bosco dei Proverbi“: l’inaugurazione pubblica si è svolta sabato 15 aprile, in via San Cassiano. Ma già venerdì 14 aprile, l’associazione “Amici del paese” era sul posto con le autorità cittadine (sindaco e vicesindaco di Macherio) per un’anteprima speciale a favore degli alunni della scuola primaria Manzoni.

Bosco dei proverbi: l’area è attigua al cimitero locale

Un momento della preinaugurazione con gli studenti

È il bosco adiacente al cimitero cittadino, che è stato rivalorizzato grazie all’intervento dell’associazione “Amici del paese”, in collaborazione appunto con la scuola. I volontari non sono nuovi ad interventi di sistemazione, abbellimento e valorizzazione degli ambiti verdi del paese: da tempo si prodigano per migliorare e curare angoli naturali che costituiscono un prezioso patrimonio per la comunità.

Bosco dei proverbi: posizionato l’arredo a favore dei visitatori

Uno dei cartelli posizionati

Ora, il bosco è stato abbellito da cartelli su cui risaltano non solo i nomi delle piante presenti, ma anche antichi proverbi che allieteranno i visitatori al passaggio. Non mancano anche casette per gli uccellini, con l’obiettivo di ricostituire un ideale ambiente naturale che protegge l’ecosistema e la natura. Un percorso botanico e allo stesso tempo culturale. Non manca infine un’aula verde per le scuole, che testimonia la collaborazione con gli studenti macheriesi.