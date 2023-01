Berlusconi mette mezzo milione di euro per le facciate di Villa Sottocasa a Vimercate

La storica Villa Sottocasa di Vimercate si rifà le facciate grazie a Silvio Berlusconi. Dopo la trattativa dei mesi scorsi ora c’è il via libera ufficiale dell’amministrazione comunale. È la società Brianza Due Srl (impresa legata all’ex premier) che si occuperà del restauro delle facciate della Villa Sottocasa. Questa è la decisione presa dall’esecutivo guidato da Francesco Cereda che nella seduta di giovedì 19 gennaio ha deliberato la sponsorizzazione tecnica per un importo pari a €. 526.244,99 totalmente a carico dell’operatore economico. La sponsorizzazione riguarda il restauro di due facciate della Villa Sottocasa (lato corte delle carrozze e lato parco) oltre che dell’androne e portico di accesso alla corte delle carrozze e alla scala di servizio di accesso ai piani superiori del blocco pubblico.

Berlusconi mette mezzo milione e il polo attrattivo

Un’occasione da non perdere per rilanciare il progetto “Villa Sottocasa” come polo attrattivo per la città, che si unisce al finanziamento Pnrr ottenuto recentemente per la riqualificazione funzionale del giardino della Villa e che porterà ulteriore attrattività potenziando le sinergie tra funzioni pubbliche (offerta culturale e museale) e quelle private (commerciale, terziaria ecc). Il tutto è stato approvato dalla Sovrintendenza e dal Ministero della Cultura che avevano richiesto delle modifiche, recepite dall’operatore, con l’obiettivo di garantire un migliore inserimento progettuale delle autorimesse private pertinenziali alla parte privata della Villa da realizzare nel sottosuolo, sia nel rispetto e salvaguardia delle specie vegetali presenti che della componente architettonica dell’insieme. La società, per avere un quadro quanto più preciso e dettagliato possibile dello stato di fatto delle attuali facciate, propedeutico poi alla stesura del progetto definitivo di restaurazione, ha già eseguito delle preliminari lavorazioni che sono state anch’esse autorizzate dalla Sovrintendenza e che hanno determinato l’importo della sponsorizzazione.

Berlusconi mette mezzo milione e la soddisfazione di Cereda

“Lo sviluppo di relazioni positive tra pubblico e privato è essenziale per la crescita armoniosa di una comunità come la nostra, con la città pubblica e la città privata che devono crescere sempre a braccetto – spiega il sindaco Francesco Cereda – . All’interno quindi di un contesto positivo si possono poi cogliere opportunità e sviluppare partnership che danno vita a operazioni virtuose come questa che stiamo portando avanti sul polo di Villa Sottocasa che vedrà da un lato il recupero e l’apertura al pubblico del giardino della Villa Sottocasa, realizzato con fondi pubblici Pnrr, e dall’altro un più ampio progetto di recupero della Villa stessa, anche grazie a investimenti privati come quello che verrà realizzato sulle facciate frutto della disponibilità e generosità di un privato.”