Beneficenza: “braccino corto” tra i lombardi anche se vincessero 5 milioni alla lotteria

I più generosi? Al Sud e in Emilia Romagna. E’ curioso il sondaggio realizzato sentendo mille italiani da Pollfish, azienda che volge indagini di mercato: è stato chiesto loro cosa farebbero se vincessero 5 milioni alla lotteria. E tra le varie domande ce n’era una in particolare: quanto doneresti in beneficenza della somma vinta? Si parla ovviamente di “donazioni ipotetiche”, quindi non dovendo mettere mano al portafoglio si potrebbe tranquillamente “bluffare”: invece i generosi restano comunque pochi. In particolare in Valle d’Aosta, risultata dal sondaggio la regione meno propensa.

Il sondaggio di Pollfish, come funziona il “punteggio generosità”

Si tenga presente che non tutte le regioni, più o meno grandi, hanno avuto lo stesso numero di intervistati, quindi, per rendere il risultato equilibrato e il più possibile veritiero, sono stati fissati dei valori alle risposte (tra -2 a 7), un “punteggio generosità”, facendo poi una media ponderata inversa, con valori finali, considerati come pesi specifici, più alti per le regioni con meno partecipanti. In particolare è stato fissato il punteggio 2 a chi darebbe in beneficenza un importo moderato, 1 per una piccola somma, 4 per una grande somma, -2 per chi non darebbe nulla e 7 a chi invece donerebbe quasi tutta la vincita.

Il sondaggio sulla generosità, la classifica delle regioni

E la Lombardia come si è piazzata? Non c’è da andare orgogliosi: la nostra regione si posiziona nella seconda metà della “classifica”, che vede al secondo posto, l’Abruzzo, al terzo la Campania, poi Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia, Lazio, Marche, Toscana e Veneto a chiudere le prime dieci posizioni. Undicesimo il Friuli seguito dalla Liguria e quindi, tredicesima, la Lombardia. Poi Umbria, Piemonte e fanalini di coda Basilicata, Trentino, Molise e Valle d’Aosta.

Dal sondaggio è emerso che con parte dei 5 milioni vinti la gran parte di comprerebbe subito una casa o investirebbe il denaro. Altri lascerebbero la loro città e regione per una nuova esperienza di vita, magari all’estero, oppure per una lunga vacanza. I più vicini alla pensione mollerebbero subito la propria occupazione. Le donne sono risultate meno impulsive degli uomini nelle scelte. In generale c’è poi chi non direbbe di aver vinto neppure ai propri parenti. I giovani sono più generosi di chi ha oltre cinquant’anni e hanno dichiarato che continuerebbero a lavorare nonostante la vincita.