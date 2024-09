Bellusco: crolla il pavimento, due operai fanno un volo di due metri e mezzo

Crolla il pavimento e due operai fanno un volo di 2,5 metri. È successo martedì 3 settembre verso le 9.30 in un cantiere in via Roma a Bellusco, dove era in corso la ristrutturazione di un immobile. Per cause ancora al vaglio dell’Ats due uomini di 60 e 52 anni sono caduti dalla soffitta, quando all’improvviso si è aperto il vuoto sotto di loro.

Bellusco: crolla il pavimento, due operai finiscono in ospedale

Il 60enne ha riportato un trauma alla schiena ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il 52enne con un trauma a una gamba è stato trasportato, sempre in codice giallo, a Vimercate. Sul luogo dell’infortunio sono intervenute due ambulanze e un’auto medica insieme ai vigili del fuoco e la polizia locale oltre all’Ats.