Un altro infortunio mortale in Brianza: cade da una scala in cantiere, deceduto un 75enne a Cesano

Infortunio lavorativo a Cesano Maderno con un 75enne deceduto in un cantiere di via Bonomelli. Ne dà notizia la Agenzia emergenza urgenza Lombardia. L’incidente mortale, le cui cause sono al vaglio delle Autorità, è avvenuto attorno alle 9.30 del mattino di lunedì 2 settembre.

Cesano, infortunio in cantiere: la vittima caduta da una scala in cantiere

Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe precipitata da una scala da circa due metri e mezzo d’altezza nel cantiere edile dove è in corso la realizzazione di una palazzina. Inutili i soccorsi, in codice rosso: il 75enne, sempre secondo quanto riportato da Areu, sarebbe deceduto sul posto. Sul posto è intervenuto personale inviato dal 118 con una automedica e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco del Comando provinciale, una pattuglia della Polizia locale e personale ATS per gli accertamenti del caso.

Terza vittima sul lavoro in Brianza in poche settimane

Si tratta del terzo decesso su lavoro in poche settimane dopo i casi di un 22enne morto a Monza, in una azienda per il trattamento dei rifiuti e di un agricoltore 67enne, a Velasca di Vimercate, colpito da una pesante balla di fieno.