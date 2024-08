Infortunio sul lavoro a Lissone: due ustionati da un ritorno di fiamma

Due persone ferite a Lissone in un infortunio sul lavoro in un ristorante. L’allarme intorno alle 11.15 in via Trieste, nei locali del Circo Loco: due persone impegnate in un intervento su un frigorifero sono rimaste ustionate da un ritorno di fiamma. I soccorsi in un primo momento erano stati allertati in codice rosso per un’esplosione, una volta sul posto è stato possibile fare luce sulle cause dell’evento. Attraverso le vetrate del ristorante si è notato infatti qualcosa di anomalo e, allo stesso tempo, anche di rassicurante: nessuna scena di panico tra i clienti, né grande esplosione a dispetto di quanto veniva paventato.

Infortunio sul lavoro a Lissone: due uomini soccorsi in codice giallo per ustioni su tutto il corpo

Coinvolti due uomini di 58 anni e di 55 anni: il primo trasportato in codice giallo a Niguarda con ustioni di 1° e 2° grado al volto, torace, arti inferiori e superiori; codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza anche per il secondo per ustioni di primo grado al volto, gambe e braccia.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, atterrato per l’emergenza sul terreno di fronte al distributore di carburante in via Repubblica, automedica, due ambulanze, vigili del fuoco del comando di Monza, carabinieri, Ats.

Lissone incidente lavoro

Infortunio sul lavoro a Lissone: martedì l’episodio mortale a Monza

È il secondo grave incidente sul lavoro in pochi giorni: martedì a Monza un giovane di 22 anni era morto rimanendo incastrato nel nastro trasportatore di un compattatore di rifiuti.

(con la collaborazione di Gualfrido Galimberti)