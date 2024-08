Vimercate: disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo schiacciato da una balla di fieno, chi era Angelo Vertemara

L’agricoltore, che ha perso la vita sotto la pesante balla di fieno a Velasca (frazione di Vimercate) è Angelo Vertemara. Usmatese, 67 anni, a capo di un’azienda agricola e un allevamento di mucche che vendeva coi figli tanti prodotti della terra a chilometro zero. Martedì pomeriggio verso le 16.30 era al lavoro nell’azienda agricola il Sole di via Tasso e sull’esatta dinamica sta indagando l’Ats che dovrebbe fare un nuovo sopralluogo nell’area dell’infortunio mortale nelle prossime ore.

Intanto la salma di Vertemara si trova al centro di medicina legale e il magistrato di turno ha ordinato l’autopsia che avverrà nelle prossime ore.

Vimercate: disposta l’autopsia, il ricordo dell’amico Daniele Nava

Oltre alle parole dei sindacati a seguito dell’ennesima morte sul lavoro, c’è chi come l’ex sindaco di Carnate Daniele Nava ha voluto ricordarlo in quanto amico con cui ha trascorso gran parte della vita essendo originari entrambi di Passirano, frazione di Carnate.

«Leggi di sfuggita una notizia su Facebook, di un gravissimo incidente sul lavoro, che coinvolge un contadino e subito la mente mi indirizza su un mio carissimo amico d’infanzia. Poi la conferma che lo sciagurato sia proprio lui. Angelo, l’ultima volta che ci siamo visti, tu eri sul tuo trattore ed io in bici in mezzo alla stradina di campagna – ha fatto sapere Nava – Le solite promesse che ci saremmo ritrovati tutti gli amici di Passirano per una rimpatriata. Ora penso alla tua dedizione alla Terra, alla stalla alla vita dura dei contadini e non ho più lacrime. Ai tuoi familiari posso solo dire che sei stato un grande lavoratore e ancor di più un galantuomo. Angelo riposa in pace, noi che ti siamo sempre stati amici, non ti dimenticheremo mai».