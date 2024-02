BCC Barlassina e Rotary Club insieme: “scuola di finanza” a 500 studenti delle superiori

Non solo i libri di testo in classe, ma anche una forma di istruzione che servirà nella vita: la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina e il Rotary Club di Meda e delle Brughiere stanno coinvolgendo gli studenti in un interessante percorso di educazione finanziaria. Finora, giunti al secondo anno di questo progetto, sono oltre 500 i ragazzi incontrati. Ha riscosso davvero un bel successo l’iniziativa #EduFin, un progetto promosso a livello nazionale dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in collaborazione con la Banca d’Italia, e che qui in Brianza ha trovato piena attuazione grazie alla sensibilità del Rotary.

Il Rotary Club di Meda e delle Brughiere: “BCC Barlassina partner un eccezionale”

“Tutto – spiega Antonio Colleoni, presidente del club di Meda e delle Brughiere – è nato dal desiderio di Marina Andreotti che mi ha preceduto in questo ruolo e che ha voluto raccogliere la proposta. Il progetto si rivolge sì agli studenti della scuola superiore, ma con la precisa volontà di incontrare quelli degli istituti non economici. Insomma il desiderio è quello di dare qualche nozione ai licei, agli istituti tecnici, alle scuole professionali che non hanno occasione di trattare queste materie nella loro quotidianità. La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina si è mostrata fin da subito disponibile ed è un partner eccezionale. Al di là di quello che la banca rappresenta per il territorio, devo dire che ha delle persone davvero in grado di gestire gli incontri con i ragazzi”.

“Scuola di finanza”: BCC Barlassina ha messo a disposizione le sue competenze

La Bcc di Barlassina, da parte sua, non si è tirata certo indietro. Non ha soltanto dato la sua disponibilità mettendo a disposizione le sue competenze: ha proprio investito nel progetto, ha individuato e formato un gruppo di relatori che si è fatto carico di incontrare le scuole. Nozioni basiche, naturalmente: si parla di transazioni, assegni, bonifici, identità digitale, salvaguardia delle password, accesso al credito, investimenti. Il tutto con un esplicito richiamo a quelli che sono i valori propri del credito cooperativo: ovvero il senso di responsabilità. Gli studenti si dimostrano molto interessati. Un po’ più timidi quelli che arrivano dal liceo, mentre sono molto più spigliati e diretti quelli delle scuole professionali, che forse pensano a una loro attività da intraprendere una volta terminato il loro percorso di studi.

BCC Barlassina e Rotary Club insieme: il progetto si sta ampliando sempre più

Partito per le scuole superiori del territorio, il progetto però si sta ampliando sempre di più: la capacità della Bcc di Barlassina di trattare questi argomenti con i più giovani fa sì che aumenti la richiesta da parte del mondo della scuola. Di ogni ordine e grado. Da Lentate sul Seveso, per esempio, è stato chiesto di incontrare anche gli alunni della scuola dell’obbligo: ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è stato raccontato cosa è la moneta, la sua storia, la funzione, il valore intrinseco, la svalutazione. E, inevitabilmente, si è parlato anche di risparmio. In previsione, tuttavia, un incontro anche con la scuola primaria. La Bcc di Barlassina non solo supporta il territorio, ma è anche luogo di cultura e formazione