Bambina vaga da sola a Villasanta, vigilessa la riporta a casa

Premiata solo giovedì mattina con il riconoscimento per anzianità di servizio, il sovrintendente della Polizia locale Barbara Solari si è subito distinta, intervenendo in aiuto di una bambina di 7 anni che venerdì mattina, prima delle 9, si aggirava da sola lungo via Villa.

Bambina vaga a Villasanta, l’allarme di un passante che l’ha vista da sola

Ad allertare le forze dell’ordine è stato un passante che ha notato la bimba camminare per la strada in pigiama ma con la giacca, senza alcun adulto accanto. Con prudenza il passante le si è avvicinato e ha avvisato il comando della Polizia locale. Sul posto è intervenuta proprio l’agente Solari che è riuscita, nonostante i pochi dati anagrafici, a identificare la bambina, risultata residente non lontano da dove è stata ritrovata. La pattuglia dello Locale si è quindi diretta verso la sua abitazione dove sono stati trovati i genitori che stavano già cercando disperatamente la figlia, ma che non avevano ancora allertato le forze dell’ordine.

Bambina vaga da sola a Villasanta, riaffidata ai genitori che la stavano già cercando

In casi come questo in cui sono coinvolti minorenni è d’obbligo avvisare il pm di turno del Tribunale dei minori. A quanto riferito dal comando della Polizia locale di Villasanta il magistrato, in accordo proprio con gli agenti, ha deciso di riaffidare la bambina alla custodia dei genitori, «qualora non fosse emersa altra criticità».

Completati gli accertamenti e le verifiche del caso la bambina è tornata a casa sana e salva dai genitori.