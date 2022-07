Baby vandali di 12 anni imbrattano un muro a Bovisio: a lezione di legalità con i genitori

Gli agenti della Polizia locale di Bovisio Masciago sono stati chiamati da una residente nell’area intorno al parco pubblico di via Desio, vicino al supermercato Iperal: ha visto imbrattare un muro della sua proprietà con una bomboletta spray, inoltre si è lamentata per il rumore e lo scarso rispetto di un luogo pubblico. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, si sono resi conto che gli autori di quegli atti di vandalismo erano dei ragazzini di dodici anni. La polizia locale li ha identificati e ha contattato i genitori, che si sono subito resi disponibili a collaborare con le forze dell’ordine e si sono scusati con la residente.

Baby vandali a Bovisio, i genitori pagano la rimozione delle scritte

La donna ha infatti evitato di sporgere querela perché sarà risarcita direttamente dai genitori dei responsabili che pagheranno per rimuovere le scritte. Gli agenti non si sono fermati qui, ma hanno scelto di intervenire sull’educazione dei ragazzi e la prevenzione convocandoli nuovamente al parco di via Desio il 15 luglio insieme ai loro genitori per una lezione sulla legalità.

A Bovisio le pattuglie straordinarie: 25 persone identificate

Sempre la Polizia locale di Bovisio, insieme ai colleghi di Limbiate, nel fine settimana è stata impegnata in pattugliamenti serali del territorio: 25 persone identificate, 10 veicoli fermati per violazioni del codice della strada, di cui uno sottoposto a fermo e un altro a sequestro. Le violazioni hanno incluso il mancato possesso della patente di guida e della copertura assicurativa. Una persona è stata fermata per ubriachezza molesta perché disturbava lo spettacolo che si è tenuto la sera di venerdì 15 luglio presso il parco pubblico di via Roma.