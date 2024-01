Associazione Cuochi Brianza, il nuovo anno parte da Misinto

Cena annuale dell’Associazione Cuochi Brianza, a Misinto, con la partecipazione dei vertici locali e regionali del gruppo, del sindaco Matteo Piuri, del consigliere regionale Alessandro Corbetta e di tanti associati anche nazionali di quella che, nata nel 2007 per volere di alcuni professionisti di settore che ritenevano necessaria la creazione di un’aggregazione associativa di settore in provincia, è oggi un riferimento per tutti. Ispiratore del percorso associativo è stato lo chef Giovanni Guadagno, già segretario generale dell’Associazione Cuochi Milano, e un nutrito gruppo di ex alunni e alunni dell’Istituto Alberghiero del Collegio Ballerini di Seregno, dove ora ha sede l’associazione.

Associazione Cuochi Brianza, nel 2024 Junior Team ai campionati nazionali

Nella serata, che si è svolta a ristorante Club Horses, il gruppo ha fatto il bilancio delle attività svolte nel 2023 e lanciato la programmazione per il 2024. I ragazzi dello Junior Team parteciperanno ai campionati nazionali e sarà quella l’occasione per mostrare l’alta formazione scolastica supportata anche dal lavoro e dalla collaborazione con l’Associazione Cuochi Brianza.

Associazione Cuochi Brianza, che cosa fa

L’Associazione è punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore della cucina e, più in generale, nel settore del food nel territorio della Brianza. Con la propria attività si propone di soddisfare le richieste degli associati, promuovere una migliore qualificazione della categoria, favorire la formazione e il confronto permanente, sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della buona cucina. Per farlo promuove corsi di addestramento e perfezionamento per l’avviamento al lavoro dei giovani, assistenza alle scuole alberghiere della provincia, collaborazioni con le istituzioni locali e altre associazioni, corsi di aggiornamento professionale, per sviluppare le conoscenze tecniche specifiche, attività di tipo culturale, tese a valorizzare il legame tra il territorio, la sua storia e la sua gastronomia, concorsi per cuochi, giovani o esperti e corsi di cucina per appassionati.

Associazione Cuochi Brianza, il direttivo

L’Associazione Cuochi Brianza è la rappresentanza provinciale della Federazione Italiana Cuochi (a livello regionale l’Unione Cuochi Regione Lombardia) e della World Association of Chefs Societies. Il consigliere direttivo è composto dal presidente Gilberto Farina, dal vicepresidente Andrea Martinelli, Paola Silva in qualità di segretario, Gioele Arienti tesoriere, Giovanni Guadagno consigliere e responsabile alta formazione, Alberto Somaschini consigliere e Presidente unione cuochi regione Lombardia e dai consiglieri Matteo Nesi, Debora Meduri, Andrea Mauri e Stefano De Santis.