Arte, natura e partecipazione: a settembre torna il Festival del Parco di Monza

Presentare una visione unitaria del Parco e della Villa Reale, stimolare e provocare sia le istituzioni che le realtà del territorio: sono le chiavi di lettura della quinta edizione del Festival del Parco che sabato 17 e domenica 18 settembre tornerà con oltre 50 appuntamenti declinati sul tema “arte e natura” a cui parteciperanno più di quaranta enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni.

La manifestazione, dopo lo stop dello scorso anno e la versione online del 2020, riparte con un nuovo assetto organizzativo con l’obiettivo di crescere fino a diventare un appuntamento di rilevanza nazionale come il Festival della letteratura di Mantova e quello della scienza di Bergamo, ha spiegato Sergio Civati, il presidente del neonato comitato promotore durante durante la presentazione in Villa Reale. L’organismo, costituito da Novaluna, Creda, Meta, Scuola Agraria e Musicamorfosi ha firmato un protocollo d’intesa triennale e un accordo attuativo con il Consorzio di gestione della Villa Reale che si tradurranno in una collaborazione che punta a elevare la qualità degli eventi.

Festival del Parco di Monza: “Un modello partecipato”

«Il Festival – ha precisato Civati – non è un contenitore da riempire né la somma di tante proposte. È un progetto con una sua visione, un modello partecipato» che vive anche della professionalità e della passione delle associazioni che da molti anni operano nel Parco.

La rassegna, ha aggiunto il direttore del Consorzio Giuseppe Distefano, contribuirà ad aumentare tra i visitatori il senso di appartenenza con appuntamenti «inclusivi a 360 gradi».

«Uniamo le forze – ha affermato il vicepresidente della Fondazione di comunità Monza e Brianza Luigi Losa – per costruire qualcosa di più grande nella consapevolezza che il polmone verde è un giacimento ambientale, culturale e sociale» che può far crescere il benessere della collettività.

Festival del Parco di Monza: le priorità per i 32 milioni di euro della Regione

La rassegna sarà, secondo il sindaco Paolo Pilotto, una occasione di ascolto sui temi della valorizzazione culturale e artistica: «Dobbiamo costruire una visione – ha notato – per individuare le priorità» con cui destinare i 32 milioni di euro stanziati dalla Regione che dovrebbero essere impiegati secondo le linee dettate dal masterplan, Il Festival, ha commentato l’assessora alla Cultura Arianna Bettin, si segnala per il modello organizzativo e la sinergia creata tra tante realtà.

Nella due giorni, ha anticipato Corrado Beretta del Consorzio, i partecipanti potranno conoscere il Parco nella sua interezza e nella sua unicità.

Festival del Parco di Monza: cinque sezioni, cartellone ricco

Il Festival si articolerà in cinque sezioni: Scoperta e conoscenza, Ambiente e sostenibilità, Arti e natura, Essere e benessere, Junior fest che si snoderanno tra il Mirabello e le cascine Costa Alta, Frutteto e Mulini Asciutti. Il cartellone comprende percorsi guidati, laboratori didattici, incontri, momenti di intrattenimento, eventi musicali e poetici.

Il programma completo è sul sito www.festivaldelparcodimonza.it, per alcuni eventi è consigliata la prenotazione.