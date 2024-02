Arcore, un operaio si sente male e cade, soccorso in codice rosso

Si sente male e cade in fabbrica, immediati i soccorsi del 118 in una ditta di Arcore. Mercoledì 14 febbraio un operaio 48enne al lavoro poco dopo mezzogiorno ha accusato un malore che l’ha fatto finire a terra mentre era in posizione eretta e sono stati allertati i soccorsi.

Arcore, un operaio si sente male e il 118 sul posto

Sul posto in codice rosso si sono presentati un’ambulanza e un’auto medica in un impianto lavorativo in via Matteucci al confine con Villasanta. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Vimercate.